Bien installé chez les lutteurs dits VIP, Tapha Tine (Baol Mbollo) ambitionne de disputer un combat royal, Son jeune frère Sa Thiès (Double Less), à l’issue de sa précédente victoire est lui aussi en quête d’un piédestal permettant d’évincer le Roi Modou Lo. Le Géant du Baol peut-il refuser un tel adversaire quand on sait que le calendrier actuel de Modou Lô est chargé ?

Même si Tapha Tine le désire (il a fait ses preuves), il lui serait difficile, voire impossible d’avoir un combat contre Modou Lô cette saison. Le Roi doit croiser Boy Niang 2 (Boy Niang) et en- suite Ama Baldé (Falaye Baldé). Par contre, pour ne pas rester sans activité, il pourrait tendre la perche à Sa Thiès dans l’esprit des « grands contre les petits» initié depuis quelque temps dans le cadre de la politique d’ouverture de l’arène vers de nouveaux talents.

Le frère de Balla Gaye 2 a rejoint le cercle des VIP suite à sa belle victoire sur Reug Reug (Thiaroye-sur-mer). Son objectif à lui aussi, c’est de viser le fauteuil de Roi des arènes comme Tapha Tine et bien d’autres jeunes combattants tapis dans l’arrière-cour du Khalife du guéw. Mais pour y parvenir, il faudra escalader une autre muraille.

Il faudra forcément passer par Bombardier (Mbour Bombardier) ou Borom Takh Ci Rip qui apparaissent tous deux, comme les adversaires potentiels les plus intéressants et les plus logiques pour le Volcan de Guédiawaye. En raison du nouvel esprit sportif qui anime l’arène vue de l’agrandissement du cercle des champions, Tapha Tine ne devait pas snober Sa Thiès. Balla Gaye 2, Lac 2 et Gris Bordeaux ont respectivement tendu la perche à Boy Niang 2 Siteu (Lansar) et Ama Baldé (Falaye Baldé). Cela doit se poursuivre.

Sunu Lamb