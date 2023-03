Le mois d’indisponibilité qui avait été donné à Ama Baldé, dans le cadre de sa blessure qui avait imposé un report de son combat contre Gris Bordeaux, est arrivé à expiration depuis bientôt un mois, sans que le lutteur ne donne d’information sur son état.

« … compte tenu de votre devoir de respecter vos obligations contractuelles envers le promoteur pour la tenue du combat Amadou Baldé dit Ama Baldé contre Ibrahima Dione dit Gris Bordeaux, je vous recommande de bien vouloir accompagner votre lutteur auprès du Président de la Commission médicale du CNGL pour des examens médicaux et une suite à donner », peut-on lire dans une correspondance n° 022/2023 du 29 mars 2023, signée par le Président du CNG, et adressée au manager d’Ama Baldé, Abdou Bakhoum.

Et Bira Sène ne laisse pas trop de marge de manœuvre au fils de Falaye car « au cas où cette recommandation n’est pas exécutée sous huitaine, je me trouverais dans l’obligation de déduire que votre poulain est déjà guéri et une date du combat sera fixé dans les plus brefs délais ».

lesarenestv