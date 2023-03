L’AS Douanes se déplaçait ce mercredi à Saint Louis pour y affronter l’UGB. Un match en retard de la 2e journée de National 1 Masculin que les gabelous ont remporté après prolongation (70-69).

Les deux équipes ont livré une rude bataille sous le soleil du stadium Joseph Gaye, avec d’une part Mouhamadou Diongue (12 points) et Modou Fedior (11 points) pour l’UGB, et d’autre part Jean Jacques Boissy (24 points) et Bara Ndiaye (12 points) qui se sont mis en évidence pour les gabelous.

Les Saint Louisiens ont dominé la première période (29-28) avant de faire jeu égal au retour des vestiaires. L’AS Douanes a par la suite pris les devants dans le dernier quart-temps mais l’UGB a rattrapé son retard et les deux équipes sont allées en prolongation.

Mais Jean Jacques Boissy et ses coéquipiers ont fait la différence dans ces prolongations, pour s’imposer au finish (70-69).

Basket Senegal