Gaston Productions officialise la date du combat entre Franc (Jambar Wrestrling Academy) et de Forza (Écurie Fass Ndakaaru) qui s’affronteront à l’arène nationale après le combat spécial entre Serigne Ndiaye 2 v Eumeu Sène Jr.

Le choc entre Franc et Forza aura lieu le 14 mai 2023 à l’arène nationale. Ficelé par Makane Mbengue de la structure Gaston Productions, ce combat opposera deux lutteurs aux dynamiques opposés. D’un côté le fougueux et teigneux lutteur des Parcelles Assainies Franc qui reste invincible en lutte avec frappe (11 victoires et 0 défaite) et de l’autre le revenant Forza qui peine toujours à confirmer dans l’arène.

Un temps promu à un brillant avenir notamment au sein de « l’Université de la lutte » à Fass, Forza qui totalise 11 combats pour 9 victoires et 2 défaites abordera son duel contre Franc comme une occasion de se racheter.

Mais avant ce grand combat, cette journée de Gaston Productions offrira un duel alléchant en combat « spécial ». Il y’aura en effet l’affiche entre l’espoir de l’arène Serigne Ndiaye 2 (Faas Ndakaaru) et Eumeu Sène Jr (Écurie Mor Fadam).

Wiwsport.com