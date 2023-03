En pleine préparation du match retour des éliminatoires de la CAN U23 contre le Sénégal, le Mali a enregistré deux nouveaux renforts dans son effectif.

Battu à l’aller par le Sénégal (3-1), les aiglons enregistrent l’arrivée de deux nouveaux joueurs et non des moindres pour arracher la qualification ce mardi à Bamako. Il s’agit des deux milieux de terrain Nené Dorgelès (KWC Westerlo) et de Kamory Doumbia (Stade de Reims) qui étaient avec l’équipe nationale A dans cette trêve internationale.

D’ailleurs Kamory Doumbia a été buteur vendredi contre la Gambie (2-0) lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Il vient ainsi épauler l’effectif de Alou Bdra Diallo qui ne rêvent que de renverser les Lionceaux de Pape Demba Mbaye. Le match retour entre le Sénégal et le Mali est prévu ce mardi à 18H GMT au stade de 26 mars de Bamako.

Wiwsport.com