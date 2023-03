Vainqueur à l’aller (3-1) sur la pelouse du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio devant le Mali, le Sénégal jouera la manche retour ce mercredi à Bamako. A la veille de la rencontre, Abdoulaye Niakhate Ndiaye s’est exprimé au micro de JDD. Avec sérénité, le capitaine rassure et exprime leur motivation à l’aller terminer le travail malgré plusieurs renforts annoncés du côté des aiglons.

“On a vu les capacités de l’adversaire. On a eu des échos qu’ils ont appelés des joueurs de l’équipe A. Ce sera une équipe difficile à jouer, déjà avec l’effectif amené à Dakar. S’ils se renforcent, ça va être très costaud. Mais nous avons nos armes. On a aussi l’avantage”.

“On part sur un 0-0”

“On est très concentré. On s’est déjà mis dans la tête que le match aller est déjà passé. Donc on part sur un 0-0. On va aller chercher la qualification ce mardi. Mais l’état d’esprit est bon. Le groupe vit bien. Il n’est pas question de baisser les bras et se dire qu’on a presque fait le job au match aller. On sait déjà le genre de match qui nous attend. Ce sera compliqué et très dur. Mais on est bien préparé pour ce dernier défi. On va essayer de rectifier toutes les erreurs qu’on a faites à Dakar. On a bien visionné le match. Il n’y aura rien à donner ».

“La chaleur ne se pas une excuse”

“On savait déjà qu’il fait chaud à Bamako, relativise le capitaine. Dans notre groupe, pratiquement tout le monde a déjà vécu sa première en Afrique même si le climat n’est pas le même qu’à Dakar. Ce ne sera pas une excuse. Malgré les situations, on doit se battre. Ce sera un match de combat, une guerre. C’est important pour nous tous, pour notre carrière. Il faudra impérativement décrocher cette qualification mais aussi aller chercher la qualification aux Jeux Olympiques”.

wiwsport.com