La troisième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) s’est achevée ce vendredi 24 mars. Entre confirmations et surprises, voici le point dans tous les groupes.

La course à la CAN 2023 bat son plein. La troisième journée qui a tiré son rideau ce vendredi a scellé le sort de certaines sélections et confirmé la bonne forme d’autres. Le Sénégal (groupe I), le Mali (groupe G), le Burkina Faso (groupe B), l’Algérie (groupe F) continuent leur sans faute. Avec 9 points, chacune de ces sélections se rapproche d’une qualification. La plus large victoire de cette troisième journée est à mettre à l’actif des champions d’Afrique victorieux à Diamniadio 5-1 face au Mozambique avec notamment une réalisation de Sadio Mané, de retour en sélection.

Retour fructueux également pour Cédric Bakambu avec la RDC. L’attaquant de l’Olympiakos a participé à la victoire rassurante des Léopards 3-1 au stade Tp Mazembe de Lubumbashi face à la Mauritanie. Malgré ce succès, les Congolais restent derniers de leur groupe, mais s’offrent la possibilité de garder espoir.

Parmi les surprises de la journée, la défaite du Nigéria à domicile face à la Guinée Bissau. Malgré les titularisations de Victor Osimhen, Iheanacho, Lookman ou encore Chukwueze, les Super Eagles sont restés impuissants à Abuja. Favoris à domicile, les Bafana Bafana d’Afrique du Sud ont été accrochés 2-2 par le Liberia. Ce score a une conséquence directe, la qualification des Lions de l’Atlas. Sans jouer, le Maroc est le premier pays à se qualifier pour la phase finale de la compétition, en dehors de la Côte d’Ivoire pays organisateur.

Samedi, le Niger était proche d’un exploit à Alger. Le Mena pensait accrocher un nul avant une réalisation de Riyad Mahrez. Pays organisateur de la prochaine CAN, la Côte d’Ivoire s’est pour sa part rassurée à Bouaké avec Sébastien Haller buteur pour son retour en sélection. La quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023 démarre ce dimanche, pour s’achever mardi prochain.

Résultats de la troisième journée

Mercredi 22 mars

Bénin 1-1 Rwanda, à Cotonou (Groupe L)

Sierra Leone 2–2 São Tomé, à Agadir, Maroc (Groupe A)

Jeudi 23 mars

Madagascar 0-3 République centrafricaine, à Antananarivo (Groupe E)

Zambie 3-1 Lesotho, à Ndola (Groupe H)

Congo 1-2 Soudan du Sud, à Brazzaville (Groupe G)

Ghana 1-0 Angola, à Kumasi (Groupe E)

Gabon 1-0 Soudan, à Franceville (Groupe I)

Algérie 2-1 Niger, à Alger (Groupe F)

Vendredi 24 mars

RD Congo 3-1 Mauritanie, à Lubumbashi (Groupe I)

Ouganda 0-1 Tanzanie, à Ismaïlia, Egypte (Groupe F)

Nigeria 0-1 Guinée-Bissau, à Abuja (Groupe A)

Côte d’Ivoire 3-1 Comores, à Bouaké (Groupe H)

Cap-Vert 0-0 Eswatini, à Praia (Groupe B)

Afrique du Sud 2-2 Liberia, à Johannesburg (Groupe K)

Égypte 2-0 Malawi, au Caire (Groupe D)

Guinée équatoriale 2-0 Botswana, à Malabo (Groupe J)

Mali 2-0 Gambie, à Bamako (Groupe G)

Sénégal 5-1 Mozambique, à Diamniadio (Groupe L)

Burkina Faso 1-0 Togo, à Marrakech, Maroc (Groupe B)

Cameroun 1-1 Namibie, à Yaoundé (Groupe C)

Tunisie 3-0 Libye, à Tunis (Groupe J)

Guinée 2-0 Éthiopie, à Casablanca, Maroc (Groupe D)

Classement des groupes après la troisième journée

Groupe A

1- Guinée-Bissau (7 pts)

2- Nigéria (6 pts)

3- Sierra Leone (2 pts)

4- Sao Tomé et Principe (1 pt)

Groupe B

1- Burkina Faso (9 pts)

2- Cap-Vert (4 pts)

3- Eswatini (2 pts)

4- Togo (1 pt)

Groupe C

1- Cameroun (4 pts)

2- Namibie (2 pts)

3- Burundi (1 pt)

4- Kenya (0 pt)

Groupe D

1- Egypte (6 pts)

2- Guinée (6 pts)

3- Malawi (3 pts)

4- Ethiopie (3 pts)

Groupe E

1- Ghana (7 pts)

2- Angola (4 pts)

3- Centrafrique (4 pts)

4- Madagascar (1 pt)

Groupe F

1- Algérie (9 pts)

2- Tanzanie (4 pts)

3- Niger (2 pts)

4- Ouganda (1 pt)

Groupe G

1- Mali (9 pts)

2- Soudan du Sud (3 pts)

3- Congo (3 pts)

4- Gambie (3 pts)

Groupe H

1- Côte d’Ivoire (7 pts)

2- Zambie (6 pts)

3- Comores (3 pts)

4- Lesotho (1 pt)

Groupe I

1- Gabon (7 pts)

2- Mauritanie (4 pts)

3- Soudan (3 pts)

4- RDC (3 pts)

Groupe K

1- Tunisie (7 pts)

2- Guinée Equatoriale (6 pts)

3- Libye (3 pts)

4- Botswana (1 pt)

Groupe K

1- Maroc (6 pts)

2- Liberia (1 pt)

3- Afrique du Sud (1 pt)

4- Zimbabwe (0 pt)

Groupe L

1- Sénégal (9 pts)

2- Mozambique (4 pts)

3- Rwanda (2 pts)

4- Bénin (1 pt)

