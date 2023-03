Abdallah Ndour s’est confié sur sa première rencontre « réussie » avec l’équipe nationale.

Auteur d’un match plus que correct pour son baptême de feu avec l’équipe nationale du Sénégal, Abdallah Ndour a laissé une très bonne impression face au Mozambique. Solide défensivement, il a surtout brillé sur l’aspect offensif avec ses montées et ses centres qui à chaque fois trouvaient preneur. Le joueur de Sochaux s’est ainsi dit satisfait de sa prestation.

« Très content surtout que c’était ma première. J’avais le devoir de faire un bon match pour lui (le coach) monter que je peux faire parti de l’effectif. Je suis satisfait du match en plus on a gagné avec la manière et j’ai donné mon maximun. Je suis très content » a souligné le défenseur qui aborde déjà le match retour de la semaine prochaine à Maputo.

« Le Sénégal sera attendu partout, donc c’est à nous de montrer qu’on fait partie des meilleurs d’Afrique » a t’il ajouté.

