Champion d’Afrique en titre, le Sénégal n’a pas fait dans les détails en troisième journée des éliminatoires de la CAN 2024, contre le Mozambique. Sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade, les hommes d’Aliou Cisse se sont largement imposés (5-1).

Irrésistibles, les coéquipiers de Sadio Mané, leaders incontestés du groupe L, ont enregistré ce vendredi leur troisième succès de rang dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine CAN, dominant largement le Mozambique (5-1). Une prestation saluée par le sélectionneur Aliou Cissé qui souhaitait, tout de meme, une victoire beaucoup plus large.

« Il fallait gagner pour mieux préparer le match retour. On a fait la première période qu’on a voulue. Nous avons marqué nos trois buts en situation haute. Nous avons récupéré beaucoup de ballons dans leur surface ce qui nous a permis de prendre l’avantage. Mon seul regret, c’est qu’en deuxième période, on a eu quelques minutes de relâchement. Mais c’est normal quand vous menez par 4-0 en première période, que l’équipe adverse se rebiffe. Mais on a manqué de réalisme parce qu’on pouvait marquer plus. Nous sommes conscients de ce qui nous attend à Maputo, dit-il. Gagner nous permettra de nous qualifier. Ça sera difficile au retour, parce que le Mozambique ne va pas refaire les mêmes erreurs », estime le sélectionneur national Aliou Cissé a tenu une conférence de presse.

wiwsport.com