Après Sadio Mané qui est le meilleur buteur de la tanière, un autre joueur de la génération des Champions d’Afrique bat un record dans l’histoire des Lions de la Téranga.

Il est désormais le joueur le plus capé de l’équipe nationale du Sénégal. Ce vendredi 24 mars 2023, Gana Gueye a battu le record d’Henry Camara. Titulaire lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2024, le milieu de terrain emblématique de l’Equipe Nationale du Sénégal est entré dans l’histoire. Indubitablement dans la lumière depuis une dizaine d’années, Idrissa Gana Gueye y entrera en effet encore plus avec ce 100e match avec le maillot du pays de la Téranga.

À 33 ans, l’ancien pensionnaire de Diambars a battu le record de Henry Camara, bloqué à 99 capes à sa retraite. C’est symbolique, surtout et remarquable au regard de la longévité et de la régularité d’IGG en sélection. Depuis qu’il a connu sa première cape, en novembre 2011 sous les ordres d’Amara Traoré, il a disputé toutes les compétitions, à l’exception de la CAN 2012, et n’a raté que 16 matchs (sans compter les matchs lors desquels il est resté sur le banc des remplaçants). Il pourrait ainsi devenir durant ces éliminatoires de la CAN, le joueur sénégalais le plus capé de l’équipe nationale.

UN JOUEUR EXEMPLAIRE

Idrissa Gueye, en plus d’être indispensable en sélection sur ses 10 dernières années, est également une référence et une icône professionnelle. Car, malgré l’exigence de son poste, il n’a écopé aucun carton rouge sur ses 99 rencontres avec les Lions. Il a fallu attendre seulement la Coupe du Monde au Qatar et le huitième de finale face à l’Angleterre pour le voir rater un match à cause de suspension. Capable aussi de faire plus que des récupérations, il a marqué 7 buts en sélection. Il y a un peu plus d’un an au Cameroun, après trois tentatives, il remportait enfin la Coupe d’Afrique des Nations en étant un élément à part entière de ce sacre historique, puisqu’ayant disputé la totalité des minutes, à l’exception du match contre la Guinée qu’il avait manqué à cause de Covid.

« Je me sens très bien comme je me suis toujours senti dans cette équipe. C’est l’équipe nationale du Sénégal et on est toujours content de répondre présent malgré les critiques et tout ce qu’on peut dire. On donnera tout sur le terrain… On sait que s’il y’a quelque chose qu’on ne pourra pas me reprocher c’est de tout donner sur le terrain et de travailler à l’entraînement. Aprés que je joue bien ou pas c’est Dieu qui donne et le plus important pour moi c’est que l’équipe gagne et qu’on continue d’avancer » déclarait-il à Doha où s’était encore montré indispensable dans l’effectif.

Son apport dans l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé peut en témoigner. Lui qui a vu le talent de Gana Gueye percer au fil des ans. « C’est un pur produit sénégalais créé dans la réalité sénégalaise avec l’identité sénégalaise. S’il y’a un sur qui je peux me baser pour véhiculer cette identité sénégalaise, c’est bien sûr Idrissa Gana Gueye. Il est le vice capitaine de cette équipe nationale et qui a été de toutes les campagnes de 2012 à aujourd’hui. Il fait parti de ceux qui ont œuvré pour l’avancée du football sénégalais. Je ne peux que le féliciter de cette longue carrière qui est un exemple pour tous les jeunes sénégalais qui aspirent à devenir des footballeurs professionnels. C’est un grand professionnel et un véritable gagneur ».

Ainsi, un maillot floqué avec le numéro 100 a été préparé par la Fédération Sénégalaise de Football. Gana Gueye a reçu le cadeau des mains du directeur technique national Mayacine Mar et du sélectionneur Aliou Cissé.

Félicitations à Idrissa Gana Gueye qui célèbre sa 100e sélection avec l'équipe Nationale du Sénégal 🇸🇳 > https://t.co/oH84RQAzB6#wiwsport #Senegal pic.twitter.com/0A627BicbI — wiwsport (@wiwsport) March 24, 2023

