On semble se rapprocher des derniers jours du règne Nagelsmann au Bayern Munich. Sous le feu des critiques depuis quelques mois coïncidant avec les mauvais résultats du club, le jeune technicien allemand serait sur la sellette. On parle de Tuchel pour le remplacer sur le banc.

Le Bayern Munich est loin de faire régner sa loi cette saison surtout en Bundesliga où il est désormais deuxième derrière Dortmund. Bien que les choses aillent mieux en Ligue des Champions où le champion d’Allemagne en titre a sorti le Paris Saint-Germain, le vestiaire du club de Sadio Mané et Bouna Sarr est dans l’implosion.

La cause, Julian Nagelsmann n’y arrive pas et se retrouve souvent au centre des polémiques surtout sur ses idées tactiques. Selon plusieurs médias confirmés par Fabrizio Romano, le limogeage du jeune technicien allemand serait imminent. Longtemps défendu par sa direction, Nagelsmann n’aura pas résisté au dernier revers survenu le weekend dernier face au Bayer Leverkusen (1-2).

Pour le remplacer, son compatriote Thomas Tuchel est annoncé sur le banc du club bavarois. Longtemps promis à ce poste avant même d’aller au PSG, celui qui a été limogé de Chelsea devrait rentrer au Bercail après son passage remarquable à Dortmund.

