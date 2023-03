L’Equipe Nationale U23 du Sénégal n’est pas encore à la CAN. Mais les joueurs de Demba Mbaye ont brillamment négocié la première manche du dernier tour qui les oppose au Mali. Mercredi au Stade Abdoulaye-Wade, les Lionceaux se sont imposés (3-1).

Même si rien est encore fait pour la qualification, on peut tout de même considérer, au vu du résultat et du contenu de cette rencontre, que les Lionceaux ont fait un break intéressant. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et ses partenaires se sont imposés face au Mali au match aller du dernier tour qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Une grosse première période concrétisée par des superbes réalisations de Mamadou Lamine Camara et Ibrahima Dramé, puis un penalty d’Abdallah Sima offrent aux poulains de Demba Mbaye un matelas de sécurité avant le retour prévu lundi, à Bamako.

Dominateurs, techniquement cliniques et au-dessus de leurs adversaires, les Lionceaux ont foudroyé d’entrée les Maliens. Les coéquipiers d’Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, capitaine et titulaire à gauche d’une surprenante mais infranchissable défense à trois (avec Arouna Sangante et Mamadou Ibra Mbacké Fall), dans le 3-5-2 concocté par le sélectionneur, n’ont pas tardé à concrétiser leurs occasions. Les accélérations d’Ibrahima Dramé et Ousseynou Niang ou encore l’aisance technique de Mamadou Camara ont souvent mis à mal la défense adverse, ce qui se traduit concrètement au tableau d’affichage.

Sur un coup franc obtenu par l’attaquant du Riga FC, le milieu de terrain de l’AS Berkane se charge du cuir et ira merveilleusement nettoyer le filet droit de Lassine Diarra dès la 13e minute. Ce but mettait parfaitement les Sénégalais sur la bonne marche. Conscients que le Mali avait les qualités pour revenir, notamment sur un coup franc d’Issoufi Maiga, qui a trouvé la transversale de Massamba Ndiaye (18e), les Lionceaux étaleront très vite encore leur talent. Cette fois, c’est l’intenable Ibrahima Dramé qui se fera remarquer de plus belle manière avec toutes ses qualités.

Parti sur une récupération à 25 mètres de la surface malienne, dont la défense a très mal joué une remise en touche jouée en deux, entre Moussa Ndiaye et Youssouph Badji, l’ailier d’Austria Vienne mystifie -avec un agréable petit pont – Mamady Sangaré, qui tentait de la joue malin avec une petite roulette, se positionne en face des camps puis d’enchaîner une frappe limpide (25e) qui se loge sur le filet droit de Lass Diarra (2-0, 25e). Mis KO, le Mali peut se satisfaire de ne pas avoir coulé dans la première période, au regard des occasions sénégalaises, dont un incroyable raté de Youssouph Badji juste avant la pause.

Le Mali recolle, le Sénégal refait le break

Au retour des vestiaires, les joueurs d’Alou Badra Diallo, qui a procédé à trois changements contre deux côtés sénégalais, ont plus au moins donné du fil à retordre à la défense sénégalaise. Les Aiglons tiennent le ballon mais n’arrivent pas à faire bouger le bloc sénégalais. Il fallait seulement compter sur une terrible mésentente entre Massamba Ndiaye et Alpha Diounkou pour trouver la faille et réduire l’écart dans l’heure de jeu, alors que Niakhaté Ndiaye avait l’occasion de corser l’addition sur un corner d’Ousseynou Niang (50e).

Mais avec un Ousseynou Niang tout simplement infranchissable, le Sénégal avait peu à craindre après avoir concédé la réduction du score. Servi dans la profondeur, l’ancien pensionnaire de Diambars s’en va défier la défense malienne et est stoppé irrégulièrement dans la surface. Cette fois, contrairement en première période, l’arbitre n’hésite pas et désigne le penalty. Pas le moment de chamailler, Abdallah Sima s’élance et prend à contre-pied le gardien malien (3-1, 65e), et ainsi permettre au Sénégal de s’envoler encore. Les Lionceaux ont ensuite tranquillement su gérer cette avance qui les fera voyager sereinement en terres maliennes où ils défendront deux buts d’avance pour décrocher une première qualification à la CAN depuis 2015.

