Convoqué pour la première fois en équipe nationale A, Pape Ousmane Sakho (Simba FC) est revenu sur sa réaction après l’annonce de sa sélection avec le groupe d’Aliou Cissé dans cette fenêtre FIFA du mois de mars.

Longtemps réclamé par les supporters sénégalais, Pape Ousmane Sakho a dû prendre son mal en patience pour intégrer la tanière. Vendredi dernier, il a ainsi réalisé son rêve d’être appelé en équipe nationale. Il revient sur les circonstances de cette première convocation tant attendue.

« Je venais juste de finir l’entraînement et j’étais dans la chambre. Puis Lamine Diatta m’a appelé pour m’annoncer la bonne nouvelle. Ça m’a surpris et je me suis dit Wow ! J’étais heureux et je me suis même permis quelques pas de danse avant d’appeler mon agent pour le lui dire » a expliqué l’attaquant de 26 ans.

Wiwsport.com