Convoqué pour la première fois en équipe nationale A, Dion Lopy est revenu sur sa réaction lorsqu’on lui a annoncé qu’il allait rejoindre le groupe d’Aliou Cissé dans cette fenêtre FIFA du mois de mars.

« C’est le chargé des affaires administratives du club qui me l’a annoncé. J’étais en train de dormir et on m’a réveillé pour me dire que j’étais convoqué en équipe A du Sénégal. J’ai sursauté tellement j’étais fou de joie. C’est quelque chose que j’attendais depuis très longtemps et j’ai toujours travaillé pour cela. J’ai bien été accueilli et je suis content d’être là » a révélé le milieu de terrain du Stade de Reims dans une vidéo publiée par la Fédération Sénégalaise de Football.

