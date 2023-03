Après deux défaites d’entrée, l’AS Douanes a terminé en toute beauté avec trois victoires d’affilée qui l’ont propulsé à la 2e place. La défaite infligée à l’US Monastir est une belle revanche car elle empire la situation du champion en titre qui est finalement éliminé pour les Final 8 à Kigali en mai prochain.

Il a fallu attendre des heures pour connaître le classement finale de la conférence Sahara qui a pris fin ce mardi. Cinq équipes ont bouclé la compétition avec 3 victoires et deux défaites avec le même nombre de pourcentage remporté. La différence des scores a finalement permis de faire le classement. Le Stade Malien termine à la première place suivie de l’AS Douanes, du Rwanda Energy Groupe et l’ABC Fighters. Elles sont les 4 équipes qualifiées. L’Union Sportive Monastirienne qui a concédé le plus de points chute à la 4e place. Les Kwara Falcons qui n’ont pas remporté de match étaient déjà éliminés avant la dernière journée.

wiwsport.com