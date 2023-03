Avec la participation des pensionnaires du Centre Africain d’Athlétisme de Dakar (AADC), la Fédération sénégalaise d’Athlétisme (FSA) a organisé, samedi sur la piste de l’annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, une compétition inter-ligue de la Zone nord.

Cette compétition inter-ligue de lá Zone nord, qui regroupe Dakar Thiès, Louga, Saint-Louis et Matam, a été remportée par les athlètes Saint-Louisiens. Sur les différentes épreuves qui étaient en lice, les Saint-Louisiens en ont remportés 7.

Il s’agit du 100 m U18 Filles avec Fatou Coly (13’14), du 100 m U18 garçons avec Ousseynou Diop (11’28), du 100 m seniors hommes $3 avec Saliou Seck (10’71), du 400 m seniors hommes S2 avec Bangaly Signaté (50’53), du 800 m U20 seniors femmes avec Marie Madelaine Ndiaye (2’27″8), en longueur seniors hommes avec Lys Mendy (7m 69) et en poids seniors hommes avec Mamadou Mané (11m 22).

À noter que les grosses épreuves de sprint ont été gagnées par les pensionnaires du Centre Africain d’Athlétisme de Dakar (AADC). Au 100 m seniors femmes S1, Gina Bass a réalisé un chrono de 11’26 et au 100 m seniors hommes S1, Louis François Mendy a réussi un 4 temps de 10’31.

Venu présider la journée de lancement inter-ligue, le président de la FSA, Sara Oualy s’est réjoui du bon déroulement de la compétition et la participation des pensionnaires du Centre Africain d’Athlétisme de Dakar, dans le but de rehausser le niveau des athlètes sénégalais en vue des échéances nationales, africaines et mondiales.

«Cette inter-ligue est une occasion de faire une évaluation de ce qui a été fait depuis le depuis de la saison», a fait savoir le Directeur technique régional de Saint-Louis, El Hadji Malick Diop..

