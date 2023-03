Non convoqué pour le regroupement en mars, Cheikhou Kouyate était présent à l’entraînement des Lions hier. Une présence qui a suscité beaucoup d’interrogations, Aliou Cissé s’est expliqué.

« Cheikhou est un membre de l’équipe nationale. Aujourd’hui, il revient de blessure et était là pour 2, 3 jours. Il m’a demandé de venir s’entraîner hier. On ne peut pas lui refuser cela aprés tout ce qu’il a fait pour l’équipe nationale du Sénégal. Il était venu s’entraîner avec nous, faire la première séance avec nous. Et là, il est reparti » a déclaré Aliou Cissé ce mardi après la séance d’entraînement des Lions.

D’ailleurs, Cheikhou Kouyaté n’est pas venu lors de la deuxième séance collective. Le milieu de terrain s’était blessé à la coupe du monde. Une blessure à l’ischio qui l’a éloigné des pelouses depuis novembre passé. En décembre, il a subi une opération.

wiwsport.com