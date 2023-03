De retour à l’entraînement cette semaine après sa blessure, Edouard Mendy voit son avenir s’écrire loin de Chelsea. Ses dirigeants ont pris la décision de ne pas le retenir.

Edouard Mendy serait plus proche d’un départ de Chelsea cet été. En effet selon le Mirror, le portier sénégalais a été informé qu’il allait avoir avoir un bon de sortie pour la prochaine fenêtre des transferts. Ayant été très actif dans le mercato d’hiver en recrutant « jeune », Chelsea a besoin de dégraisser son effectif conséquent et a ainsi offert à certains joueurs l’occasion d’aller voir ailleurs.

Devenu gardien numéro 2 derrière Kepa depuis l’arrivée de Graham Potter, Edouard Mendy n’est plus indiscutable comme à l’époque de Frank Lampard et de Thomas Tuchel où il était cité parmi les meilleurs à son poste. Le gardien espagnol a pris du galon dans les buts et semble être très apprécié de son entraîneur. Le champion d’Afrique quand à lui n’a toujours pas joué en 2023 et ne compte que 11 matchs touts compétitions confondues cette saison. Après une coupe du monde « mitigée » qui s’est achevée en huitièmes de finale avec les Lions du Sénégal, l’ex gardien de Rennes s’est blessé à l’épaule et n’a effectué son retour à l’entraînement que récemment.

Champion d’Europe 2021 avec les Blues et désigné meilleur gardien par l’UEFA et la FIFA, Edouard Mendy avait été recruté en 2020 en provenance de Rennes pour 24 millions d’euros. A Londres, il s’est révélé être le digne successeur de Peur Cech en étant l’auteur de deux saisons exceptionnels aussi bien sur la scène nationale qu’en Ligue des Champions. Avec Chelsea, il dispose d’un contrat qui court jusqu’en 2025.

Wiwsport.com