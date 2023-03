Le match de championnat entre Diambars et Dakar Sacré-Cœur a été l’occasion pour le club de Saly de présenter au public « ses champions du CHAN et de la CAN U20 ».

Pour leur titre de champions d’Afrique (CHAN – CAN U20), Elimane Cissé , Pape Demba Diop et Mouhamed Gueye ont reçu un standing ovation ce samedi au stade Fodé Wade en marge du match de Ligue 1 entre Diambars et Dakar Sacré-Cœur. Tous formés à Diambars , ils ont été présenté aux supporters du club de Saly.

Pape Demba Diop qui évolue désormais à Zulte Waregem a en profité pour présenter son trophée de meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans.

Wiwsport.com