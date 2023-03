Avec encore un très bon Alfred Gomis, Como a poursuivi sa belle série d’invincibilité en Serie B en s’imposant devant Parme ce samedi (2-0).

Como fait un pas de plus vers le maintien. Dans ce match entre deux équipes qui ne sont pas très distantes au classement et qui peuvent prétendre à jouer les barrages d’accession en Serie A, la formation de Moreno Longo s’offert un peu d’air au classement, en prenant le meilleur sur une équipe de Parme souvent mis en échec par le gardien de but international sénégalais Alfred Gomis.

Récompensé d’un bon début de match, Como a ouvert le score dès la 5e minute, grâce à une réalisation d’Alberto Cerri. Les Lariani ont ensuite fait le break en début de seconde période par l’intermédiaire de Tommaso Arrigoni. Au classement, Como – qui n’a perdu qu’une seule fois en neuf matchs depuis la signature d’Alfred Gomis, enchaîne une septième rencontre sans défaite.

