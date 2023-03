En match comptant pour la 28e journée de Premier League, Chelsea et Everton ne sont pas parvenus à se départager (2-2).

Un visage encore séduisant mais des erreurs et donc un seul point pris pour Chelsea. Les Blues ont dominé Everton dans le jeu mais ont dû se contenter d’un match nul (2-2) lors de la 28e journée de Premier League. Pourtant, les hommes de Graham Potter ont à chaque fois mené au score. Joao Félix a ouvert la marque à la 52e, mais Abdoulaye Doukouré lui a répondu (69e).

Puis sur un penalty de Seamus Colman sur Reece James, Kai Havertz permettait aux Blues de reprendre l’avantage à la 76e minute. Les Blues se dirigeaient vers une troisième victoire d’affilée en Championnat, mais c’était sans content sur le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, complètement passé au travers dans un duel avec Ellis Simms qui a égalisé pour les Toffees (89e).

Voilà donc Chelsea lâcher encore des points précieux dans la course à une place européenne, ce qui ne permet pas à Kalidou Koulibaly et ses partenaires de bouger de la dixième place. De son côté, Everton et son Sénégalais Idrissa Gueye signent plutôt une bonne opération puisque les Toffees gagnent une place et son désormais 15e, mais avec seulement deux points d’avance sur la zone rouge.

