Il n’y a pas eu de vainqueur dans le duel qui mettrait aux prises Al Hilal de l’International Sénégalais et les Mamelodi Sundowns, à l’occasion de la cinquième journée des matchs de poule de la Ligue des champions CAF. Les deux formations se sont séparées, ce samedi, sur le score d’un but partout (1-1). Ce sont les visiteurs qui sont les premiers à ouvrir le score par l’intermédiaire de Khuliso Mudau au retour des vestiaires.

Réactifs, les partenaires d’Ousmane Diouf, titulaire en défense, réussissent à remettre les pendules à l’heure cinq minutes plus tard. C’est Mohamed Abdel Rahman qui égalise pour les siens à la 72e minute. Avec ce résultat d’un but partout au coup sifflet final, les Sud-africains avec 11 points au compteur décrochent le premier billet qualificatif pour les quarts de finale de cette compétition. La formation soudanaise, de son côté, reste deuxième au classement avec 10 points devant Al Ahly. Elle disputera la seconde place lors de la dernière journée contre les Egyptiens.

CAF Champions League MD5

Al Hilal Stadium, Omdurman

Al Hilal SC 🇸🇩 1-1 🇿🇦 Mamelodi Sundowns

[Mohamed Abdelrahman || Khuliso Mudau]

Stade Alphonse Massamba-Debat, Brazzaville

AS Vita Club 🇨🇩 0-0 🇲🇦 Wydad AC

