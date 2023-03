Seulement 16 des 26 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde l’hiver dernier font partie du groupe de l’Equipe Nationale du Sénégal pour affronter le Mozambique en qualifications à la CAN 2023. Des choix qui s’expliquent.

Révolution ? Ce n’est plus la peine de le souligner. Aliou Cissé a toujours été ce sélectionneur qui joue la carte de la stabilité. Souvent même, El Tactico s’est montré réticent aux changements. On le note depuis la Coupe d’Afrique des Nations en 2019, ou un an plus tard, après la Coupe du Monde en Russie. Avec 16 joueurs mondialistes au Qatar sur 24 joueurs retenus pour en découdre contre le Mozambique, son groupe n’a jamais aussi peu ressemblé à celui qui a été éliminé en huitièmes de finale par l’Angleterre.

Force est de constater quand même que ce phénomène peut sembler anodin, si on met en compte le paramètre physique avec certains. Sur les 10 mondialistes absents, quatre le sont à cause de blessure : Edouard Mendy, Cheikhou Kouyaté, en phase de reprise à Chelsea et Nottingham Forest, Abdou Diallo, qui devrait encore s’absenter pour quelques semaines du côté de Leipzig, et Ismaila Sarr, blessé le week-end dernier avec Watford. De son côté, Moussa Ndiaye doit impérativement renforcer la sélection U23 face au Mali.

Mais de manière plus vague, ce remaniement s’explique aussi par des décisions fortes du sélectionneur. En manque de temps de jeu dans leur club respectif, les habitués Fodé Ballo-Touré, Pape Abou Cissé et Famara Diédhiou ont logiquement été laissés à quai. Ce qui permet à Aliou Cissé de miser sur des joueurs plus jeunes ou en forme en club, Abdallah Ndour, Habib Diallo ou Moussa Niakhaté. Même si la présence du défenseur de Nottingham, resté longtemps à l’écart des terrains et qui n’a plus joué depuis août, peut se discuter.

D’autre part, le sélectionneur s’est donné le choix de se passer des services de Mamadou Loum Ndiaye, Moustapha Name et Nicolas Jackson. Si les trois joueurs bénéficient du temps de jeu au sein de leur équipe à chaque fois qu’ils sont aptes, il est à noter qu’ils ont eu peu de protagonismes et ont été très peu utilisés depuis qu’ils jouent en Equipe Nationale, particulièrement les deux milieux de terrain. De son côté, Jackson pourrait être un renfort de taille pour Demba Mbaye en marge de cette double confrontation couperet contre le Mali.

En tout cas, cette fois-ci, Aliou Cissé semble envoyer en message essentiel dans La Tanière. Il était légitime que le sélectionneur s’appuie sur quasiment le même groupe depuis trois ou quatre ans. Toutefois, il est devenu nécessaire de rentrer dans une logique d’ouverture et de prioriser la forme du moment pour préparer les prochaines échéances qui attendent les Champions d’Afrique avec la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Cette première liste de l’année 2023 semble aller dans ce sens. Nouvelle année, pas les même habitudes.

