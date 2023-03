Le sélectionneur national s’est expliqué sur la convocation de Pape Ousmane Sakho pour la double confrontation contre le Mozambique (24 et 28 mars) comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d’ivoire 2023.

Longtemps réclamé par les supporters et les suiveurs de l’équipes nationale du Sénégal, Pape Ousmane Sakho a enfin obtenu gain de cause auprès d’Aliou Cissé. Si El tacico a toujours considéré une convocation de l’attaquant de Sima FC comme précoce, il a décidé de faire appel à lui pour la double confrontation contre le Mozambique (3e et 4e journée des qualifications de la CAN)

Aliou Cissé a expliqué ce choix porté sur Pape Ousmane Sakho par les nombreuses absences notés dans son effectif habituel. « Je l’ai dit et je répète, il n’ya pas de discrimination. Aujourd’hui c’était le moment pour lui, avant c’était trop tôt parce que les schémas étaient déjà définis, le plan était déjà défini et il y’avait des garçons qui étaient déjà là et qui avaient un temps d’avance sur lui. Aujourd’hui avec la blessure de certains et avec le manque de compétitivité de certains, c’était le moment de le faire venir. » s’est expliqué Aliou Cissé.

Après avoir confié que Pape Ousmane Sakho a toujours été dans union de sa tête, l’ex capitaine de la génération 2002 a souligné que l’intégration de l’attaquant sera primordiale avant de voir ce qu’il peut apporter à l’effectif. « C’est un garçon qui a de la qualité, il est intéressant et c’est l’occasion de le voir sur dix jours. Mais de voir aussi qu’est ce qu’il peut apporter et son intégration au sein de cette équipe nationale là. Il a toujours fait parti de mes plans sur un groupe élargi de 50 à 60 jours » .

