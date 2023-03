Le journaliste spécialiste en lutte Djiby nom plus connu sous le nom de Buur Guéwel a décrypté le combat entre Modou Lô et Boy Niang en relevant les chances de chacun dans ce duel.

C’est le grand combat qui pointe à l’horizon. Même si la date est encore inconnue, le combat royal entre Modou Lô et Boy Niang 2 passionne les amateurs de lutte. Apres son succès contre Balla Gaye 2 en janvier dernier, Boy Niang sera le premier lutteur la jeune génération à disputer la couronne de roi des arènes. Un immense défi mais pas impossible si l’on en croit au journaliste et expert de la lutte, Buur Guéwel.

« Modou Lô v Boy Niang est un combat qui se jouera au mental. Mais bien évidement Boy Niang est capable de battre Modou Lô. Si les problèmes sont résolus à Pikine entre lui et tous les autres lutteurs (Ama Baldé), il a de grandes chances dans ce combat. La façon de lutter de de Modou Lô arrange Boy Niang qui est un fin tacticien. Si le combat se dispute à l’usure, ce sera à son avantage. Tout ce qu’il dit dans les face à face, il ne l’applique pas. Il change constamment de stratégies une fois dans l’arène comme il l’a fait contre Balla Gaye (…) Il essaye de déstabiliser psychologiquement Modou Lô. Mais il fait face à un lutteur qui terrorise ses adversaires et qui est le lutteur le plus populaire de l’arène. C’est un combat très difficile à pronostiquer » a t’il expliqué.

Par ailleurs il confie que le roc des parcelles est tout aussi dangereux que Boy Niang si ce n’est plus. Verticale bagarreur, Modou Lô a aussi des atouts à faire valoir en lutte simple. Ce qui promet un combat explosif entre lui et Boy Niang. « L’homme que j’ai vu lors de leur face à face a faim. Modou Lô n’est même pas prêt à céder le trône ni à prendre sa retraite. C’est un athlète et un lutteur accompli. Paul Maurice a saisi sa jambe mais n’a pas pu le terrasser. Eumeu Sène a fait pareil mais a fini par perdre » a rappelé Djiby Ngom dit Buur Guéwel sur Fadam2tv.

Wiwsport.com