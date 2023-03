Excellent avec les U20 sénégalais lors de la CAN, Pape Demba Diop a avoué aspirer plus de temps de jeu du côté de Zulte-Waregem.

Meilleur buteur de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, remportée par le Sénégal, avec cinq réalisations en six matchs, Pape Demba Diop pourrait profiter de sa superbe compétition pour avoir un nouveau statut en club. Apparu à deux reprises avec Zulte-Waregem, qu’il a rejoint l’été dernier, le milieu de terrain de 19 ans pourrait en effet bénéficier plus de temps de la part de son entraîneur Mbaye Leye pour espérer donner un coup de pousse au Essevee qui se bat contre la relégation en Pro League de Belgique. C’est en tout cas ce que souhaite l’ancien pensionnaire de Diambars, qui a répondu à nos questions hier lundi, à leur retour triomphal.

« Le sacre à la CAN U20 ? On est content et fier. Nous avons accompli ce que nous devions à accomplir, et nous sommes bien récompensés. Je remercie l’Institut Diambars et le Président Saër Seck qui m’ont permis de signer mon premier contrat professionnel. Sans eux, tout allait être différent. Je ne peux pas les remercier assez. On a beaucoup travaillé et le coach s’est énormément sacrifié pour nous. Il y avait aussi une bonne mentalité et de cohésion dans l’équipe. Maintenant, on se demande même pourquoi pas d’aller gagner la Coupe du Monde, d’autant plus qu’on a une bonne équipe. Zulte-Waregem ? C’est mon club, j’attends mon heure. J’espère qu’à mon retour je jouerais encore plus pour aider l’équipe », a déclaré Pape Demba Diop.

wiwsport.com