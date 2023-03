Aligné dans les camps de QPR contre Blackpool ce mardi soir, Seny Dieng est en train de vivre un véritable cauchemar…

Depuis plusieurs semaines, les prestations de Seny Dieng avec Queens Park Rangers restent à désirer. La soirée au Bloomfield ce mardi 14 mars est la preuve parfaite que le portier international sénégalais de 28 ans, évidemment rarement secouru par une défense souvent à la ramasse, n’y est pas actuellement.

Alors que son équipe défie Blackpool, Dieng a été cueilli à froid après 3 minutes, concédant un but sur un penalty commis par un de ses défenseurs. Quelques instants plus tard, à la 11e, c’est Andy Lyons qui est venu battre le portier sénégalais qui sera ensuite secoué par un troisième but (14e) sur une terrible erreur de sa part.

