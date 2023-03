Le Wydad Athletic Club a marché sur Ittihad Tanger dans les quarante cinq première minutes. Grâce à Junior Bouly Sambou qui a ouvert le score à la 5e minute de jeu avant de doubler la mise vingt minutes plus tard (26e). Avec ses deux réalisations, l’ancien attaquant de Jaraaf compte 9 buts et 1 passe décisive en 15 matchs de Botola Pro disputés cette saison.

A la pause, le Wydad Athetic Club mène 3-0 devant ses supporters au stade Mohamed V.

𝗛𝗔𝗟𝗙-𝗧𝗜𝗠𝗘 🚩

Goals from BOULY JR & OUNAJEM see us head into the break with a 3-0 lead.

Big second half ahead 🤌#DimaWydad pic.twitter.com/DpeTP2i1yD

