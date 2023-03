Formé à l’académie Darou Salam, Mamadou Lamine Camara vient de remporter son premier trophée en équipe nationale. Il compte 18 matchs au total dans les sélections U17, U20 et U23.

Des expériences qui selon lui facilitent l’intégration des joueurs. Un facteur marquant du sacre des Lionceaux en Egypte, l’esprit de groupe était bon. « Nous nous connaissons bien. Depuis la sélection U17 nous sommes ensembles. Nous avons joué en U20 et ils nous arrivent de nous retrouver en U23 ».

En plus de la cohésion du groupe, il y a aussi le travail abattu par le sélectionneur Malick Daff. « Malick Daff est un coach rigoureux sur le terrain et en dehors. On ne fait pas du n’importe quoi dans sa sélection. Donc, il nous a insufflé cela, l’esprit d’un Lion pour aller jusqu’au bout. Si vous avez fait la remarque, l’équipe avait du caractère c’est pourquoi on n’a pas encaissé ».

Auteur de deux buts lors de la compétition, Camara tire un bilan mitigé de son tournoi. « Je suis satisfait de certaines prestations et pas d’autres. Face au Mozambique, j’étais blessé, je n’ai pas continué le match. Cette blessure m’a empêché de jouer contre l’Egypte. Et contre le Bénin, j’ai joué un peu. Ce sont mes insatisfactions ».

Depuis août 2021, il évolue dans un club marocain, la Renaissance Sportive Berkane. Pour le moment un départ n’est pas envisagé. « Je suis toujours sous contrat avec la RS Berkane. L’avenir nous dira si je vais rester ou partir ». En effet, son contrat prend fin en 2026.

