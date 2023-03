Plus d’équipes, plus de groupes et donc plus de matchs pour les prochaines Coupes du monde à venir notamment lors de l’édition 2026. La compétition devrait se dérouler sur 39 jours et compter 104 rencontres au total.

Selon The Athletic, la FIFA est sur le point de valider le format de la Coupe du monde 2026 qui se déroulera au Mexique, aux États-Unis et au Canada : 12 groupes de 4 équipes et 104 matches au total en 39 jours de compétition. La décision devrait être confirmée lors d’une réunion du Conseil de la FIFA, ce mardi à Kigali, la capitale du Rwanda, où les patrons du football mondial sont réunis depuis jeudi pour leur congrès annuel.

Pour rappel, l’idée originale était d’avoir 16 groupes de trois, les deux premiers se transformant en une compétition à élimination directe de 32 équipes. Ce format aurait impliqué 80 matchs, contre le format de 64 matchs que la FIFA utilise depuis 1998. Le New York Times avance également que le président de l’instance mondiale, Gianni Infantino, qui avait promis de réexaminer le format de l’épreuve, s’est entretenu ce lundi avec les six présidents de Confédérations dans ce but.

