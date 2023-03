Le Sénégal a tout raflé durant cette compétition qui s’est tenue en Égypte. Une belle performance qui est saluée partout à travers le monde mais qui ne surprend pas les Lionceaux conscients des efforts fournis en préparation.

Il est rare de voir une sélection remporter un titre sans encaisser de but. Le Sénégal l’a fait lors de la CAN U20. En plus d’être la meilleure défense, l’équipe des Lionceaux est aussi la meilleure attaque avec 14 réalisations. Des statistiques incroyables qui confirment le parcours sans faute des poulains de Malick Daff, un coach intransigeant.

À l’aéroport, l’attaquant Souleymane Faye, homme du match de la finale, a dévoilé un secret qui confirme que ce sacre a été longuement préparé.



« C’est le fruit du travail. Lors des regroupements, quand on gagnait nos matchs et qu’on encaissait un but derrière, le coach considérait cela comme une défaite. Et on recevait la punition avec une course Donc on n’est habitué à cela » fait savoir le jeune attaquant.