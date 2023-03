A Kaolack ce dimanche en marge du combat entre Baye Mandione et Bébé Saloum, Reug Reug a dévoilé les noms de ses potentiels adversaires après avoir refusé d’affronter Lac de Guiers 2.

Une semaine après sa première défaite concédée face à Sa Thiès, Reug Reug est de retour au devant de la scène du coté du stade Lamine Guéye de Kaolack. Soulignant que son revers de dimanche dernier ne va pas impacter sur son ascension, la foudre de Thiaroye a ouvertement défié certains lutteurs « VIP ».

« Je vise Tapha Tine, Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. Lac 2 Guiers est un lutteur fade et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle aucun promoteur ne veut organiser son combat. En plus il a une mauvaise communication vis à vis de la jeune génération de lutteurs. Si je l’affronte, cela ne va rien me rapporter. Mais si on me propose l’un des trois autres que j’ai cité, je l’affronterai » a déclaré Reug Reug au micro de Malick Thiandoum.

Le lutteur de de Thiaroye ne préciser qu’il a reçu des approches de quelques promoteurs qui veulent démarcher son combat.

