En manque de temps à Sarpsborg, Laurent Mendu quitte les Bleu et Blanc et s’engage officiellement avec le Moss FK, jusqu’en 2026.

Laurent Mendy va découvrir un troisième club norvégien. Trois ans après son arrivée à Sarpsborg et après avoir été prêté au Strømmen IF lors de la saison 2021, l’ancien pensionnaire d’Oslo Foot Académie de Dakar vient de s’engager avec le Moss FK, néo-promu en D2 norvégienne. Le milieu de terrain de 21 ans a signé un contrat de trois ans, soit jusqu’en 2026. Le club du Sarpsborg n’a pas souhaité donné plus de détails sur les modalités de la transaction du joueur sénégalais.

« Nous pensons que c’est bon pour Mendy et très bon pour Moss. Mendy a pris des mesures, mais en même temps, il se trouve désormais dans une situation où le temps de jeu à un bon niveau est absolument crucial pour son développement, explique le directeur sportif de Sarsporg Thomas Berntsen. Sans entrer dans trop de détails du transfert, nous avons obtenu un bon pourcentage d’une future revente. Nous croyons fermement que Mendy peut s’épanouir à Moss et lui souhaitons tout le meilleur ».

