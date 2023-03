Après une brève expérience à Burton Albion la saison dernière, Baye Oumar Niasse (32 ans) s’était encore retrouvé sans club depuis l’été dernier. Pratiquement un an plus tard, l’ancien attaquant international sénégalais a retrouvé un nouveau point de chute en League One (D3 d’Angleterre), en s’engageant en faveur du Morecambe FC, actuel premier relégable, jusqu’à la fin de cette saison en cours.

« C’est fantastique d’être ici et de rejoindre le club. Lorsque j’ai parlé au directeur et au personnel, il était clair qu’il y avait ici une solidarité et une unité dont je voulais faire partie. Je vois ce défi qui nous attend, mais c’est celui que je savoure et que j’attends avec impatience et je veux aider ce club à atteindre l’objectif de rester en League One », a déclaré l’ancien joueur du Lokomotiv Moscou, d’Everton et Hull City.

