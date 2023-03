C’est d’ailleurs le seul match au programme du jour. Un derby ouest-africain avec le représentant du Sénégal et celui de la Côte d’Ivoire. La rencontre est prévue à 16 heures.

Si l’AS Douanes en est à sa deuxième participation à la BAL, elle disputera son premier match à domicile aujourd’hui. En effet, en 2021, coach Mamadou Gueye Pabi et ses hommes avaient disputé leurs matchs dans la bulle en raison de la Covid-19. Devant leur public ce samedi, les Gabelous ne voudront que la victoire pour leurs supporters mais aussi mettre en action tous les discours sur l’objectif de cette saison, faire mieux qu’un quart de finale. Ils ont tout pour : de l’expérience sur le banc (le duo Pabi – Parfait), de bonnes recrues (Terrel, Chris …) et une équipe qui a de la compétition dans les jambes.

En face, l’adversaire est un néophyte de la BAL, l’ABC Fighters vient de se qualifier pour la première fois. Ce qui ne freine pas ses ambitions pour sa première participation. Le club ivoirien a aussi fait un bon recrutement. Tout d’abord, il s’est attaché les services d’un entraîneur qui s’est fait un nom dans le basket-ball africain. L’australienne Liz Mills qui a conduit une équipe marocaine et guinéenne à la BAL va tenir les rênes de l’Abidjan Basket-ball. Notons toutefois qu’elle n’a pas dirigé l’équipe durant le tournoi de qualification Road to BAL West Division Elite 16.

Une affiche qui fera donc le bonheur des amateurs de la balle orange. En plus du lancement très attendu de la BAL saison 3. D’ailleurs, Dakar Arena a fait peau neuve pour accueillir tout ce beau monde. Des artistes sénégalais seront aussi de la partie pour l’aspect artistique que prône la BAL dans sa mission de créer une industrie autour du basket-ball.

In all its glory, the Dakar Arena is ready to welcome the rest of the continent of Africa and the world as we showcase the very best of African Basketball. #theBAL pic.twitter.com/4kV2Q32P0u

— Basketball Africa League (@theBAL) March 10, 2023