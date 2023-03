Impérial dans ses cages la saison dernière, Thibault Courtois a été l’un des grands artisan du sacre du Real Madrid en Ligue des Champions. Grâce à ses arrêts décisifs, le gardien belge a plusieurs fois sauvé la « maison blanche » dans la plus prestigieuse des compétitions dans la saison écoulée.

Lors de la finale face à Liverpool, le portier a réalisé l’une de ses meilleurs parades décisives dans cette campagne. C’était sur l’un des tirs de Sadio Mané. Il a d’ailleurs révélé que c’est l’arrêt le plus difficile qu’il a eu à faire la saison dernière.

« L’arrêt le plus difficile de la saison dernière a été celui contre Mané… Après ce moment, je me suis dit ‘Ça va être vraiment compliqué pour eux de marquer contre moi !' » a révélé Thibault Courtois d’après Madrid Universal.

Courtois: "The most difficult save last season was the one against Mané… After that moment, I said to myself 'It will be really complicated for them to score against me!'" pic.twitter.com/HcWvY8kFEE

