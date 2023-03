Dakar Arena va ouvrir la BAL 2023 ce samedi. A quelques heures du coup d’envoi de la saison 3, wiwsport vous fait le point de cette compétition.

1. La saison 3 : le programme et les novices

Tout comme la saison passée, 12 équipes sont en lice. Chacune d’elles y compris le champion en titre, la formation tunisienne, l’US Monastir, voudront se qualifier pour le Final 8, l’ultime étape pour s’approcher du trophée. Comme en 2022 aussi, les matchs se disputeront à Dakar (11-21 mars) pour la conférence Sahara, au Caire (26 avril au 6 mai) pour la conférence du NIL et enfin à Kigali (21 au 27 mai). Notons que lors des premiers tours autrement dit l’étape des poules, chaque équipe disputera 5 matchs et les 4 meilleures de chaque conférence de 6 équipes se qualifieront pour le Final 8.

Au total, 38 matchs se disputeront sur une durée de 3 mois. Aujourd’hui le nombre de pays représentés dans la compétition est passé de 16 à 18. Cinq clubs vont découvrir la BAL cette édition : Kwara Falcons (Nigeria), Abidjan Basket Club (Côte d’Ivoire), Stade Malien (Mali), Al Ahly (Egypte) et City Oilers (Ouganda).

⏳ D-5 before BAL Season 3 at the Dakar Arena 🇸🇳

🔥 Come & see basketball like you've never seen before!

🎟️ Get your tickets NOW: https://t.co/iRYdN9qYY1 pic.twitter.com/khQn6Qr7WJ — Basketball Africa League (@theBAL) March 6, 2023

2. Le recrutement XXL du représentant sénégalais

Éliminée en quart de finale en 2021, l’AS Douanes est encore en lice pour la saison 3. D’ailleurs, elle est la seule formation sénégalaise à participer à deux reprises à cette nouvelle africaine de basket-ball. Et en 2023, les Gabelous n’ont pas lésiné sur les moyens pour se mettre à niveau de leurs ambitions. En plus de compter sur l’expérience de la première participation, l’AS Douanes a aussi enrôler de bonnes recrues lors de la BAL Combine.

BAL 2023 – L'AS Douanes compte faire mieux qu'en 2021 et mise sur le public pour se qualifier selon son coach !

> https://t.co/LrjMi1b2HL pic.twitter.com/xaN2LGiZoa — wiwsport (@wiwsport) March 6, 2023

Après deux années avec l’AS Salé qui s’est arrêté deux fois en quart de finale, Terrel De Stoglin continue son expérience de la BAL avec le club sénégalais. Il retrouve Chris Crawford, auteur d’une bonne saison l’année dernière avec le club marocain et finaliste en 2021 avec l’US Monatir. Le jeune sud soudanais Khaman Madit Maluach (16ans) qui évoluait l’année dernière avec Cobra Sport change de conférence en rejoignant Douanes. Il fait partie du programme BAL Elevate.

A coté d’eux, l’américain d’origine ghanéenne Matthew Bryan-Amaning qui pourtant aurait pu découvrir la BAL avec Zamalek mais fera finalement son baptême du feu avec l’AS Douanes. C’est aussi le cas de Michael Chukwuma Ochereobia, un pivot anglais d’origine nigériane. Sans oublier, le coach du DUC, Parfait Adjuvon qui sera sur le banc pour aider Pabi à atteindre l’objectif du club : faire mieux qu’en 2021, mieux qu’un quart de finale !

#theBAL 2023

Les gabelous🇸🇳 en pleine préparation pour la saison 3 de la Basketball Africa League. It's Game Time🏀 !#asdouanesfamily #asdouanes @theBAL pic.twitter.com/M4iAvj7I1f — AS Douanes SN (@asdouanesbasket) February 24, 2023

Meneurs : Mamadou Alkaly Ndour, Terrel De Stoglin – Arrières : Jean-Jacques Boissy, Chris Crawford, Samba Daly Fall – Ailiers : Bara Ndiaye, Madiara Dieng – Ailiers forts : Matthew Bryan-Amaning, Mamadou Lamine Diop, Cheikh Kamara – Pivots : Mouhamadou Diagne, Michael Chukwuma Ochereobia, Khaman Madit Maluach

3. Des Sénégalais dans les autres clubs

Encore une fois, le talent sénégalais sera exposé dans cette compétition. En plus d’un jeune talent de la NBA Academy Africa choisi dans le programme BAL Elevate, d’autres joueurs aussi ont trouvé une place dans les autres clubs en lice. Khadim Rassoul Mboup, l’ailier de 16 ans jouera avec les Kwara Falcons du Nigéria. Notons que c’est sa deuxième expérience après Zamalek la saison dernière. Makhtar Gueye (26 ans) rejoint le Ferroviário da Beira du Mozambique qui s’est arrêté en phase de poules la saison passée et Ibrahima Thomas (36 ans) qui a signé avec l’US Monastir après une première expérience lors de la première édition avec le club malien AS Police. Notons que les deux derniers joueurs cités ont joué en équipe nationale. Aussi, Mboup et Thomas joueront devant le public sénégalais. Leurs clubs étant logés dans la conférence Sahara.

BAL Elevate 2023 – Khadim Rassoul Mboup de nouveau drafté !

> https://t.co/JAl827E0QU pic.twitter.com/iKLY9eBYUl — wiwsport (@wiwsport) March 1, 2023

4. Liz Mills – Solo Diabaté, les premiers !

Lors de la saison dernière, on notait deux femmes sur le banc des clubs à la BAL. Khady Diop était adjointe sur le banc du DUC alors que Liz Mills tenait les rênes de l’AS Salé. Jusqu’ici, l’Australienne est la seule femme à diriger un club africain. Après le club marocain qui s’est arrêté en quart de finale la saison dernière, elle revient en 2023 avec le représentant ivoirien ABC Fighters. Solo Diabaté tient un record. Jusqu’ici, c’est le seul joueur à remporter la BAL deux fois avec Zamalek et l’US Monastir. « Avec la chance des vainqueurs », il rejoint Petro de Luanda de l’Angola pour, qui sait, rafler un autre titre.

5. Le basket-ball comme outil de promotion du tourisme, de la mode …

En plus de contribuer au développement des clubs, la BAL veut construire une industrie autour du basketball. « Montrer la capacité de l’Afrique à être un leader mondial du sport et du divertissement » a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, lors de la signature d’un partenariat. En plus des matchs de basket, d’autres activités musicales, artistiques, touristiques sont aussi proposées aux fans venus du monde entier.

🎶🎤🔥 Venez vibrez avec nous : vos artistes favoris nous préparent des shows d’exception !

🎟️ Réservez vos billets sur https://t.co/RrjIYgmHLU pic.twitter.com/UVyt6AlSJT — Basketball Africa League (@theBAL) March 8, 2023

wiwsport.com