Avec notamment un nouveau match héroïque de Malick Thiaw, l’AC Milan a tenu le match nul à Tottenham (0-0), après avoir gagné à l’aller (1-0), et retrouve les quarts de finale de Ligue des Champions.

Victorieux à San Siro il y a trois semaines (1-0), l’AC Milan va tenter d’oublier un temps le championnat italien pour se remémorer ses grandes heures européennes. Pour cela, il faudra maintenir cette avance au score sur la pelouse de Tottenham. A l’aller, Brahim Diaz avait permis aux siens de s’imposer sur la plus petite des marges. Au retour, Stefano Piolo a de nouveau décidé de l’aligner d’entrée de jeu pour tenter de réitérer cette performance. Du côté de Tottenham, Antonio Conte a sorti un onze familier pour aller chercher l’exploit. Mais au terme d’un match peu spectaculaire, c’est finalement Milan qui se qualifie.

Ce n’est pas un match qui restera dans les annales du football. Et encore moins pour les fans de Tottenham. Dès l’entame, ce sont pourtant les Spurs qui tentent de mettre du rythme dans la rencontre, à l’image de la multiplication de centre et de ballons dangereux dans les 30 derniers mètres milanais. Toutefois, la vraie première grosse occasion de la rencontre, c’est bien l’AC Milan qui la propose. Junior Messias envoie une lourde frappe, mais ça passe tout juste à gauche du but (19′). A la mi-temps, les Rossoneri sont toujours devant au score général.

Et la deuxième mi-temps a affiché le même visage que la première. Peu d’actions, un spectacle pas forcément chatoyant. À croire que la plus grosse action du match est finalement ce carton rouge obtenu à la 77e minute par Cristian Romero. Si au final, les deux formations sont parvenues à tirer plus souvent au but à la fin de la rencontre, pour tenter de prendre le contrôle, il n’y aura eu que 5 tirs cadrés au total. 2 pour Tottenham, 3 pour l’AC Milan. Une dernière grosse action de Tottenham aurait pu voir Harry Kane ouvrir le score, mais Mike Maignan s’est parfaitement déployé (90+4′). L’arbitre renvoie enfin les acteurs de ce match aux vestiaires, la rencontre est terminée et ce sont les Milanais qui se qualifient pour la suite de la compétition.

