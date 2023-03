Fin de l’équivoque dans ce combat du 5 mars dernier dont le verdict donné par les arbitres à l’issue du duel avait tout de suite souffert de critiques. Ce mercredi, les deux camps ont confirmé le verdict définitif du CNG qui a finalement accordé la victoire à Sa Thiès, nous apprend Les Arènes.

A l’en croire les deux managers des lutteurs, à savoir Bassirou Babou (Sa Thiès) et Palla Diop (Reug-Reug), on a un nouveau vainqueur du face-à-face entre les deux protagonistes du 5 mars dernier. Déclaré vainqueur à l’issue du combat qui l’opposait à Sa Thiès, Reug-Reug a été débouté, après décision du CNG.

En effet, tombé sur ses 4 appuis avant de prendre le dessus sur son adversaire, le lutteur de Thiaroye n’a jamais été considéré comme bourreau par la plus grande frange des amateurs. A l’aide des images obtenues dès la fin du combat, on pouvait déjà voir la chute de Reug-Reug. De l’autre côté, Sa Thiès et son camp étaient convaincus de leur sacre. Justice a donc été rendue !

