Le petit milieu de terrain impressionne depuis le début de la CAN U20 et constitue l’atout majeur pour un Sénégal en quête d’un premier titre dans cette catégorie contre la Gambie samedi 11 mars.

Son nom est Diop. PAPE DEMBA DIOP. L’arme secrète et la plaque rayonnante au service d’une équipe sénégalaise rayonnante et en mission en Egypte. Au moment où beaucoup attendaient, en toute logique, le capitaine Samba Diallo ou le double Lamine Camara, l’étincelle est souvent venue du joueur de Zulte-Waregem. Maintenant, à chaque fois que la balle commence à rouler, tout le Sénégal compte sur lui. Les médias du pays de la Teranga le claironnent depuis quelques jours.

« Une agréable surprise »

PDD n’a que 19 ans, évidemment comme la plupart de ses coéquipiers en sélection qui n’ont pas encore atteint la vingtaine, mais ses prestations font de lui un joueur à part entière. Il a mis cinq caramels depuis le début de cette Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, mais, à moins qu’il nous gratifie d’un nouveau coup de génie en finale contre la Gambie, son boulet de canon face à la Tunisie en demi-finale restera forcément l’action qui aura le plus retenu l’attention du public. Aussi dynamique que décisif, aussi adroit du droit que du gauche, et même de la tête, aussi explosif et aussi rapide sur les prises de décisions, Pape Demba Diop a montré des qualités qui ont surpris plus d’un. On a pris quelques mots à son ancien entraîneur à l’Institut Diambars.

« Je suis agréablement surpris, je ne l’attendais pas à ce niveau, même s’il a de grosses qualités. Réussir à marquer un triplé et cinq buts n’est pas donné à tout le monde, souligne Bruno Rohart. Il a progressé. Le fait d’être parti dans un Championnat européen de D1 (en Belgique) l’a consolidé. Il s’est développé. Même s’il était déjà assez costaud, je trouve qu’il est devenu plus fort. Il a gagné en puissance. Il était déjà adroit devant les buts, mais de là à marquer cinq buts dans une compétition comme la CAN, c’est une très, très belle surprise. Il a un gros potentiel. L’année dernière, il faisait partie de ces joueurs-là qu’on ne souhaitait plus garder parce que ç’aurait été du temps perdu. On est content. »

« Mbaye Lèye obligé de le faire jouer plus »

À l’exception de son capitaine Samba Diallo, Pape Demba Diop est le seul joueur dans l’effectif des U20 à avoir foulé une pelouse d’un Championnat professionnel européen cette saison. Le Ouakamois a débarqué dans les bords du Vieux Continent en posant ses valises en Région flamande, en Belgique, dans le club de Zulte-Waregem. Jusque-là, il s’est contenté de deux apparitions en équipe première. Mais au regard de ses prestations dans cette CAN, de quoi changer la position de Mbaye Lèye ?

« Zulte-Waregem est un bon Championnat pour un jeune sénégalais comme lui. Il va rentrer avec plus de confiance et de force. Grâce à ses grosses performances, il va presque obligé le coach (Mbaye Lèye) à le faire jouer plus. Pour une année ou deux, Zulte peut être un bon tremplin pour apprendre, s’il continue à travailler et rester simple. Il est conscient de ça. C’est mieux d’être titulaire à Zulte que de faire le banc dans un plus gros club. Je crois en lui pour l’avenir », affirme l’entraîneur de Diambars.

Comme à chaque fois lorsque les petites catégories sénégalaises disputent un tournoi, un nom revient avec insistance. Maintenant, c’est au tour de Pape Demba Diop de faire le buzz, au sens propre. Mais aussi important que soit son avenir – espérons que ce soit radieux pour le plus grand bonheur des Sénégalais – l’ancien pensionnaire de Diambars va tenter de finir en beauté sa CAN, avec un premier titre sénégalais. En tout cas, avec un tel joueur, la Gambie n’a qu’à se tenir prête.

