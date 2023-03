La 1ère édition des 10 km de Dakar, organisée dimanche par la Ligue d’Athlétisme de Dakar (LADAK), a été remportée chez les hommes par El Hadji Dieng (ASFA) et Fatou Sy (Kébémer) du côté des dames.

Le mythique stade Iba Mar Diop a été le top départ et la ligne d’arrivée de la 1ère édition des 10 km de « Dakar. 130 participants, venus de Tambacounda, Kébémer et des Éléments Français au Séné- gal (EFS), ont pris part cet événement.

La course des 10 km a été remportée chez les hommes par El Hadji Dieng (ASFA, 32’45’90) en devançant Youssoupha Diop (ASFA, 36’58’60) et Ousseynou Kane (Individuel, 37’25″50).

Chez les dames, Fatou Sy (Kébémer) est la grande gagnante. Elle a réalisé un chrono de 44’52’86, devant les Françaises Pfiender (57’46″86) et Piuck (1h 02’15’).

Mouhamad Diouf de Dial Diop (19’16), Grégoire Launay des Eléments Français du Sénégal (19’55) et Killack Diatta du DUC (20’33) constituent le trio gagnant des 5 km.

Chez les filles, le podium est constitué par les sœurs Dionta Camara de Tambacounda (23’49, dossard 102), Dionta Camara (31’05, dossard 091) et Maty Sall de USPA (33’00). Directrice technique de la LADAK, Fatou Diabaye se dit satisfaite de la 1 édition et promet de revoir leur copie en termes de communication pour plus de participation en 2024.

