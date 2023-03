Auteur jusque-là d’une excellente saison avec Le Havre, Arouna Sanganté découvrira l’Equipe Nationale U23 en mars.

Si Le Havre AC, leader et meilleur défense avec seulement 11 buts encaissés, brille en Ligue 2, c’est aussi parce qu’Arouna Sangante réalise d’excellentes prestations. Le défenseur de 20 ans est l’un des meilleurs à son poste depuis le début de la saison dans le Championnat français de D2. En plus d’être capable d’exceller sur les facettes défensives, il sait aussi s’illustrer en attaque, avec trois buts et deux passes décisives cette saison.

Des performances qui n’ont pas échappé à Demba Mbaye, qui lui a accordé pour la première fois une place dans sa liste pour le prochain rassemblement de l’Equipe Nationale U23, a confirmé son club. Il tentera de grappiller ses premières minutes chez les Lionceaux lors de deux matches de qualification pour la CAN U23 face au Mali, les 20 et 28 mars prochaines. Ce sera la toute première expérience en sélection pour le natif de Mbao.

𝗦𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 🇸🇳 𝗔𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮 𝗦𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻𝘁𝗲́ est sélectionné avec les U23 du Sénégal pour une double confrontation face au Mali 🇲🇱 comptant pour les éliminatoires de la CAN U23. 👋 @ClairefontaineT @LH_LeHavre #TALENTSHAVRAIS pic.twitter.com/a4I0waqPS5 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) March 6, 2023

