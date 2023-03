Le recours introduit par Sa Thiès ce lundi n’a pas encore reçu de réponse officielle. Le manager du lutteur dit attendre toujours une réponse émanant du CNG alors que l’instance a également démentie une quelconque validation d’un recours.

Rien n’est encore officiel au moment où ses lignes sont écrites. Si une certaine information circulant sur les réseaux sociaux fait état de la victoire de Sa Thiès sur Reug Reug après validation du recours par le CNG, il n’en est encore rien. Joint au téléphone par la rédaction de Wiwsport, Bassirou Babou manager de Sa Thiès a indiqué qu’il n’avait pas encore connaissance de la validation du recours qu’il a introduit ce lundi matin. Il souligne ainsi qu’il n’a pas reçu de notification qui atteste de la victoire de son poulain sur Reug Reug après recours.

« Je suis un responsable donc je ne vais pas m’aventurer dans certaines choses. J’attends que la décision soit officielle. J’ai introduit une lettre de contestation ce matin (lundi) auprès du CNG et je n’ai pas encore reçu de notifications de réponse. Et même si je savais que cette information était réelle je ne le dirai pas. C’est au CNG d’officialiser l’information en me le notifiant par une lettre » a expliqué Bassirou Babou.

Par ailleurs selon nos confrères des ArènesTV, le président du CNG Bira Séne a également démentie l’information en des termes clairs. « Aucune décision n’est rendue par le CNG concernant le combat Sa Thiès v Reug Reug. Nous allons respecter les textes en usant des délais requis avant de vider le dossier et prendre quel que décision que ce soit » a déclaré le patron de l’instance dirigeante de la lutte sénégalaise.

