Reug Reug a battu Sa Thiès ce dimanche dans le combat choc du jour à l’Arène Nationale organisé par Gaston Productions.

Le lutteur de Thiaroye Reug Reug a battu Sa Thies de Guédiawaye dans un combat rempli de polémiques !

REUG REUG YESSSSS 💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/bPDE1pz23J — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) March 5, 2023

La journée a été marquée par la présence de nombreuses grandes figures de l’arène présente pour ce grand choc. Notamment le face à face entre Boy Niang 2 et Modou Lô qui ont animé le stade mais la tension se faisait déjà sentir.

Tension montée d’un cran juste avant le grand combat avec Reug Reug et Sa Thiès qui en sont venus aux mains en se bousculant dans l’Arène et Balla Gaye 2, frère de Sa Thiès, qui s’est mêlé aux échanges et s’est vu éconduit de l’arène par le CNG.

Tension au paroxysme pendant le combat avec une première situation polémique qui a vu Reug Reug tomber sur ses 4 appuis, mais l’arbitre a fait reprendre le combat.

Le moment choisi pour Reug Reug de revenir à la charge et il arrive à plaquer Sa Thies au sol.

Victoire donc pour Reug Reug mais Sa Thiès et son entourage annoncent déjà un recours à venir auprès du CNG qui aura donc du pain sur la planche.

