Ce samedi après-midi, Chelsea s’est imposé 1-0 face à Leeds Une victoire que les Blues n’avaient connu qu’une seule fois depuis le début d’année.

Devant ses supporters à Stamford Bridge, Chelsea recevait Leeds United ce samedi après-midi pour le compte de la 26e journée de Premier League. Une nouvelle contre-performance et l’éviction de Graham Potter aurait été définitivement actée. Fort heureusement pour lui, le technicien anglais a pu compter sur une défense solide mais aussi buteur pour voir son équipe gagner.

Dans ce duel entre deux formations en plein doute, ce sont les Blues et leur défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly qui sont mieux entrés dans la rencontre. Chelsea a copieusement dominé les débats en première période, sans réussir à trouver la faille. Puis Wesley Fofana a débloqué la situation en début de seconde période sur une passe décisive de Ben Chilwell.

Avec un excellent Kalidou Koulibaly notamment, Chelsea réussira a gardé cette avance pour son plus grand bonheur et pour mettre fin à six matchs d’affilée tous terrains confondus sans victoire. Les Blues n’avaient gagné qu’une seule fois depuis le début d’année 2023, et un succès 1-0 contre Crystal Palace. Les pensionnaires de Stamford Bridge restent 10es au classement.

wiwsport.com