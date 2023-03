Mais qui pour faire tomber Le Havre AC ? C’est la question qui revient à chaque samedi. À l’occasion de la 26e journée de Ligue 2, les Havrais ont enchaîné un vingt-quatrième (24) match sans défaite en Championnat en prenant le meilleur sur le Stade Lavallois (2-1) au terme d’une rencontre mal embarquée au Stade Oceane.

Menés dès la 10e, les hommes de Lukas Elsner ont renversé la vapeur grâce notamment à leurs Sénégalais. Antoine Joujou a égalisé dès la 16e sur un service de Jamal Thiaré, puis Arouna Sangante a parfaitement repéré son erreur sur le but concédé par Le Havre en offrant la victoire aux siens sur son troisième but de la saison.

Avec cette victoire, le HAC conforte un peu plus sa première place avec désormais neuf points d’avance sur Bordeaux, tenu en échec par l’AS Saint-Etienne ce samedi (1-1), malgré un but de son attaquant sénégalais Aliou Badji. C’est donc le FC Sochaux qui pourrait reprendre la 2e place en cas de victoire à Caen lundi soir.

𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗶 !!!! 🔥🥳

Le HAC, pourtant mené par Laval via un but d'Adeoti (11e), a renversé la vapeur, égalisant par Antoine Joujou (16e) et l'emportant sur une frappe d'Arouna Sangante (79e) !#HACLAVAL | 2⃣-1⃣ pic.twitter.com/nuV8F6Tz9Z

