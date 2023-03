Les Lionceaux des moins de 17 ans ont dominé l’équipe du Cameroun (1-0) ce samedi après-midi, en amical, au centre technique Jules François Bocandé.

Le Sénégal a réussi son premier test de préparation en vue de la coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans qui se déroulera du 29 avril au 19 mai. Ce samedi au centre technique Jules François bocandé où ils effectuent leur regroupement depuis plusieurs semaines, les joueurs de Serigne Saliou Dia ont pris le dessus sur la formation camerounaise en rencontre amicale.

Dominateurs dans le jeu, les lionceaux pas trop inspirés devant les buts adverses, se sont contentés du service minimum face aux joueurs camerounais, champions en titre. L’unique but de la partie a été inscrit par Mactar Ndiaye. Les deux formations, qualifiées pour l’édition 2023 de la CAN U17 qui aura lieu en Algérie, se donnent rendez-vous ce 07 mars sur la pelouse du stade Lat Dior de Thies pour le remake. Une nouvelle occasion pour le sélectionneur Serigne Saliou Dia et son staff de faire quelques réajustements.

Préparation CAN U 17 | Le Sénégal s’impose en amical contre le Cameroun à Toubab Dialaw. Mactar Ndiaye est l’unique buteur de la rencontre. Rendez-vous ce 07 mars au stade Lat Dior de Thies pour le remake. #SENCAM pic.twitter.com/USSSHqus4T — FSF (@Fsfofficielle) March 4, 2023

wiwsport.com