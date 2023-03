Absent des terrains depuis de longs mois, Moussa Niakhaté est enfin prêt à faire son retour après avoir repris l’entraînement. Mais son entraîneur se veut être prudent.

Blessé aux ischio-jambiers mi-août 2022 lors de la deuxième journée de Premier League contre West Ham United, Moussa Niakhaté n’a depuis plus rejoué. Une longue absence due à une période de réathlétisation plus longue que prévue pour l’ancien capitaine de Mayence. Mais désormais, le défenseur international sénégalais de Nottingham Forest semble plus que jamais proche de faire son grand retour à la compétition. Cependant, son entraîneur veut jouer la carte de la prudence et ne pas se précipiter.

« Il est de retour à l’entraînement et est sur le point d’être de nouveau impliqué. Mais nous devons être prudents avec lui, il est absent depuis longtemps et nous souhaitons désespérément qu’il soit impliqué, mais il souffre d’une blessure de longue durée. Il ne s’agit pas seulement de se remettre de la blessure, mais de pouvoir se remettre aux exigences de la Premier League. Il est certainement dans une bonne position maintenant et il est dans les dernières étapes, donc dès que nous saurons qu’il est prêt à jouer à 100%, nous avons hâte de le faire revenir », a déclaré Steve Cooper dans des propos rapportés par le club.

The Head Coach gave a positive update on both Moussa and Yatesy in this afternoon’s press conference… 🗣 — Nottingham Forest FC (@NFFC) March 3, 2023

