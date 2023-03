Si les atouts au milieu et en attaque ne manquent pas, Aliou Cissé pourrait posséder un chantier à rebâtir dans les prochains mois : redessiner sa défense et redistribuer les cartes au poste de gardien de but.

Après avoir montré quelques failles au poste de gardien et en défense durant la Coupe du Monde, les Lions n’ont pas repris du poil de la bête. Depuis la fin du Mondial au Qatar, le quotidien de certains internationaux sénégalais en club est sportivement précaire. Certes, il sait mieux que quiconque de la nécessité qui s’impose. Toutefois, force est de constater qu’Aliou Cissé doit évaluer, durant les semaines à venir, l’ampleur des difficultés rencontrées par ses joueurs au moment de concocter sa liste pour les deux prochaines journées des qualifications à la CAN 2023.

Il n’est pas nécessaire de déclencher l’alarme. Car nombreux sont ces footballeurs sénégalais à être dans une situation difficile en club mais qui arrive à relever le défi une fois en Equipe Nationale, et dans de grands tournois. Mais après avoir cheminé depuis longtemps avec quasiment les mêmes, le sélectionneur doit plus que jamais démontrer son savoir-faire en encrant les bases de sa réflexion sur un temps plus long. Autrement dit, en se tournant vers l’avenir. Il en va ainsi, par exemple, concernant la défense centrale.

Le dilemme Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo et Pape Abou Cissé

Aux yeux de tout le monde, ils sont indiscutables lorsqu’ils ont toutes leurs qualités en eux. Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo sont les titulaires naturels en défense centrale depuis deux années, et Pape Abou Cissé est leur remplaçant naturel. Mais depuis quelques mois, ces trois-là font face à des problèmes. Le premier est leur saison en club, plutôt chaotique. Le second est l’ambition, légitime, d’autres joueurs beaucoup plus jeunes de prendre leur place, s’il le faut ou une fois le sélectionneur aura jugé utile de faire des changements.

L’arrivée dans le Championnat anglais en provenance de la Serie A et du Napoli n’est pas, jusque-là, favorable au capitaine des Lions, souvent en difficulté dans ses rencontres. Chelsea, dixième de Premier League, aura bien de la peine à atteindre une place de Ligue des Champions à l’issue de la saison et son entraîneur, Graham Potter, ne cesse de redistribuer les cartes pour provoquer un déclic et sauver sa tête. Au regard des choix du technicien, il est difficile pour Kalidou Koulibaly d’hiérarchiser sa place dans le secteur défensif des Blues.

Abdou Diallo, lui, s’est blessé alors que son club le RB Leipzig réalise une bonne saison et, à son absence, la défense tient généralement bon. Avec ça, nul doute qu’il lui sera difficile de retrouver une place dans l’axe de l’équipe de Marco Rose. De son côté, Pape Abou Cissé, premier choix naturel d’Aliou Cissé pour suppléer ou Kalidou Koulibaly ou Abdou Diallo, est perdu de vue du côté de l’Olympiakos. Certes, l’ancien joueur de l’AS Pikine est actuellement blessé mais dans les choix de son entraîneur Míchel, il est quasiment un footballeur à l’écart. La preuve, Abou Cissé n’a joué que quatre matchs depuis l’arrivée du technicien espagnol.

Si le choix de tourner vers l’avenir devrait s’imposer, Aliou Cissé ne manquerait pas d’alternative. À défaut de vouloir (pouvoir?) miser sur la polyvalence de Formose Mendy et Moussa Ndiaye – qui étaient présents au Qatar -, El Táctico sait qu’il y a de jeunes pousses qui se développent du côté du Vieux Continent. Et comme jouer dans un Championnat inférieur ne fait pas de toi un joueur inférieur, il serait judicieux de penser à des défenseurs comme Arouna Sangante, Mamadou Diarra, Abdoulaye Niakhaté, qui font le bonheur de leurs équipes respectives en Ligue 2 française. Mamadou Ibra Mbacké Fall (Villarreal), Amadou Mbengue (Reading) ou encore Mamadou Moustapha Mbow (RFC Seraing) font aussi une bonne saison.

La question du gardien de but

Lors de la prochaine liste d’Aliou Cissé et pendant les prochaines journées des qualifications à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, le poste de gardien demeurera un des points chauds qui focalisera une partie de l’attention. Edouard Mendy, titulaire au poste depuis de longues années, ne vit pas les meilleurs jours de footballeur, bien au contraire. L’ancien joueur du Stade de Reims et du Stade Rennais a perdu sa place de titulaire à Chelsea au profit de Kepa Arrizabalaga, et il traîne depuis quelques semaines une blessure à un doigt. Seul lui sait quand il va revenir.

En parallèle, Seny Dieng, qu’on peut considérer comme numéro 2, n’est pas dans la forme de sa vie. Alors qu’il a joué tous les matchs de Queens Park Rangers depuis l’entame de cette saison (36 matchs toutes compétitions), il a encaissé 52 buts pour seulement 7 clean-sheets et détient l’un des plus faibles pourcentages d’arrêts des gardiens en Championship. QPR n’a que la quatrième pire défense du Championnat avec 49 buts concédés après 34 journées. Peu rassurant pour le gardien international sénégalais, même s’il n’est pas énormément par une défense souvent aux abois.

Or, Alfred Gomis a repris du bon service à Como et respire grandement la forme depuis son retour en Serie B italienne. Cela dit donc que Gomis peut espérer gagner plus de minutes en sélection lors des prochains rassemblements. Mais en dehors de ses trois gardiens, Aliou Cissé pourrait également réactiver la piste Mory Diaw, qui effectue une excellente saison en Ligue 1 française. Reste à voir comment le portier de Clermont accueillerait cela après avoir été zappé pour la Coupe du Monde. Quid de Yehvann Diouf du Stade de Reims et Massamba Ndiaye du Pau FC pour l’avenir ?

