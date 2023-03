C’est à 18 ans que le jeune avant-centre franco-sénégalais avait signé son premier contrat professionnel chez les Girondins en Ligue 1. Après une saison et demie au sein des Marine et Blanc, c’est du côté de la Premier League que Sékou Mara (20 ans) s’est dirigé pour signer un contrat avec Southampton. Voici ce qu’il faut retenir des débuts de l’ancien bordelais en Angleterre.

Joueur de zone rouge

Un transfert qui sonnait comme un sacrifice du côté des Girondins de Bordeaux. En effet Sékou Mara avait été vendu en urgence pour “sauver” le club de la relégation en National. Southampton a pu saisir l’opportunité en signant le jeune attaquant français pour 11M d’euro (+2M de bonus) jusqu’en 2026. Néanmoins, la « chance » ne sourit pas à l’ancien des Girondins. En effet, après une saison au sein d’un club relégué de Ligue 1, c’est avec les derniers de Premier League que Sékou Mara dispute sa saison.

Une période d’adaptation

Bien que le club des Saints s’était permis d’investir une somme pareille sur l’ancien des Marine et Blanc, ce dernier a davantage été vu comme un investissement sur les prochaines saisons toutes compétitions confondues. En effet, Sékou Mara n’a pas été titularisé plus de trois fois cette saison. Le jeune avant-centre de 20 ans est, pour l’instant, sollicité en tant que remplaçant en premier League. Il est rentré sur le terrain au cours de 13 matchs cette saison, et joue en moyenne 25 minutes de jeu par rencontre. Avec une passe décisive en termes de contribution en Premier League cette saison avec le club anglais, Sékou Mara attend toujours sa première réalisation en championnat, lui qui avait inscrit 6 buts avec Bordeaux en Ligue 1 malgré un temps de jeu réduit.

Buteur face à City

Tandis que le jeune attaquant de Southampton n’a pas encore inscrit son premier but en premier league, son unique réalisation était en EFL Cup. Ce n’est pas contre n’importe quelle équipe que Sékou Mara a inscrit son but. En effet, c’est face à Manchester City qu’il a contribué à l’élimination de la formation de Pep Guardiola, en quart de finale, sur un score de 2 buts à 0. Il reçoit par Sofascore, sur ce match, la note de 7.3.